LOJISTAS AGRADECEM A NÃO DECRETAÇÃO DO PONTO FACULTATIVO NO DIA 21

17/06/19 - 17:15:18

Os apelos da CDL/Aju, FCDL/Sergipe e entidades lojistas sensibilizaram ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e ao governador do Estado, Belivaldo Chagas. Ambos não decretarão ponto facultativo na próxima sexta-feira, 21, um dia após o feriado nacional de Corpus Christi, comemorado na quinta, 20.

Na justificativa, os representantes da CDL e FCDL, Brenno Barreto e Edivaldo Cunha, em ofício endereçado à PMA e governo do Estado, eles dizem que “o mês de junho representa muito para os sergipanos, relativamente aos festejos juninos, que acabam impulsionando as vendas ante a procura de variados produtos no comércio em razão das tradições e da decisiva participação do poder público neste contexto, ao promover eventos massivos de forró”.

Para as entidades, a solicitação para manutenção da normalidade do serviço público no dia 21 de junho evita um feriado imprensado, “já que, também na segunda-feira, 24, já é considerado feriado declarado de São João”.

“Dessa forma, queremos agradecer ao governador Belivaldo e ao prefeito Edvaldo pelo deferimento da solicitação, por não terem decretado ponto facultativo, como forma de incentivo às vendas nos dias 21 e 22 de junho, sexta e sábado”, destacou Brenno Barreto.