MAIS UM PRESO NA OPERAÇÃO XEQUE-MATE É COLOCADO EM LIBERDADE NO DOMINGO

17/06/19 - 07:18:36

Robson Lopes de Oliveira, preso na semana passada durante a operação ‘Xeque-Mate do Sertão’, da Polícia Civil, foi solto na tarde deste domingo (16). Robson Lopes estava preso no presídio do Bairro Santa Maria, em Aracaju.

As informações são de que a liminar para a soltura tinha sido concedia na última sexta-feira (14), mas devido a um erro no sistema de expedição de alvará, ele acabou sendo liberado no domingo.

Robson foi colocado em liberdade mas terá que se apresentar uma vez por mês na Comarca de Carira e não pode falar com as testemunhas do caso.

Os dois ex-prefeitos do município de Carira, João Bosco Machado e Diogo Meneses Machado, que também foram presos na operação, foram soltos na última sexta-feira. Ao todo, 10 pessoas foram presas suspeitas de desvio de verbas no município de Carira.

Além deles, também foi beneficiado com o habeas corpus Diego Meneses Machado.