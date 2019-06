Oncohematologista falará sobre ações para estimular doadores

17/06/19 - 10:08:10

Palestra ocorrerá nesta terça-feira, por iniciativa da deputada Maria Mendonça

Nesta terça-feira (18), a médica oncohematologista e coordenadora técnica do Hemose, Lourdes Alice Marinho falará aos deputados e a sociedade em geral, sobre as ações que vêm sendo adotadas pela instituição, para atrair mais pessoas interessadas em doar medula óssea.

A convite da deputada estadual Maria Mendonça, a palestrante tratará, também, sobre a importância da adesão ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), como forma de ampliar o número de doadores.

Ao longo dos seus mandatos, Maria tem apresentado diversas proposituras que visam estimular esse tipo de iniciativa, de modo a atender a população sergipana. Uma delas é a Indicação apresentada em 2016, que sugere a criação do programa denominado Com o Hemóvel, o Hemose chega até você!

Como não houve efetivação por parte do Governo, há duas semanas, Maria recorreu ao governador Belivaldo Chagas e ao secretário estadual de Saúde, Valberto de Oliveira Lima para que envidem esforços visando a implantação do referido programa, que tem como base um automóvel devidamente equipado e estruturado. O veículo será deslocado para as comunidades para providenciar a coleta de sangue das pessoas.

“Todos sabemos que a doação de sangue é um gesto simples, porém de grande relevância, pois através dele salvam-se vidas”, disse Maria, ressaltando que o Hemose, frequentemente, tem baixa em seu estoque, especialmente, nos feriados prolongados e em festas populares como o carnaval e o período junino.

“Essa doação só é possível mediante a participação e o gesto altruístico dos doadores”, afirmou Maria, ressaltando que os cidadãos precisam ser orientados e estimulados a realizarem a doação sanguínea.

Para a deputada, a aquisição e a estruturação do veículo para o Hemóvel não geram comprometimento financeiro significativo ao Estado, considerando o benefício que ele trará aos sergipanos e ao Estado de Sergipe.