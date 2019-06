POLICIAIS DO CHOQUE PRENDEM HOMEM QUE SE PASSAVA POR SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR

17/06/19 - 07:41:36

Policiais militares do Batalhão de Choque, através da guarnição Pastor 01, furam acionados pelo CIOSP para diligenciar na orlinha do São Brás, município de Nossa Senhora do Socorro, com o objetivo de localizar um suposto policial militar uniformizado, fazendo uso de bebida alcoólica e que fazia busca pessoal em terceiros.

Os policiais foram até o local, e localizaram o suspeito utilizando uniforme de passeio da PMSE, com divisas de insígnias de sargento, além da targeta de identificação pessoal. Ao ser abordado o mesmo se identificou como sendo Márcio Pereira Matos.

A guarnição então passou a inquirir o suspeito, restando comprovado que se tratava de um civil fazendo se passar por policial militar, agindo como se autoridade fosse.

Durante a busca pessoal foi localizada uma tornozeleira eletrônica, presa na perna do suspeito, tendo o mesmo recebido voz de prisão em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes, onde ficou comprovado que o infrator se encontrava cumprindo medida cautelar.

Informações e foto: Batalhão de Choque