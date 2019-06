Nordeste continua com previsão de tempo fechado para esta segunda-feira

17/06/19 - 04:22:21

Umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%

Nesta segunda-feira (17), a região Nordeste permanece com céu nublado e previsão de chuvas persistentes. As chuvas serão mais intensas no norte do Maranhão, centro e norte do Piauí, no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, sertão e leste de Pernambuco, leste e agreste de Alagoas, Recôncavo, nordeste e sul da Bahia e possibilidade de chuva isoladas em Sergipe.

A temperatura mínima na região vai ser de 13ºC e a máxima de 36ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.

Por Isabella França

Fonte Agência do Rádio Mais