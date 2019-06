Orquestra Jovem de Sergipe será atração no Arraia do Povo, nesta quinta

17/06/19 - 11:14:57

No próxima quinta-feira, dia 20, a Orquestra Jovem de Sergipe se apresentará para um grande público, na abertura do Arraiá do Povo, que acontece na Orla de Atalaia, como parte do Encontro Nordestino de Cultura. A Orquestra iniciará sua apresentação às 18h30, no palco Jackson do Pandeiro, que é o grande homenageado deste ano.

Violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, percussão e um lindo coral estarão juntos apresentando para o público um repertório diversificado de músicas características do período junino. Na mesma noite outras atrações como a Orquestra Sinfônica de Sergipe e Antônio Carlos Du Aracaju também se apresentarão no mesmo palco.

Orquestra Jovem de Sergipe

A Orquestra Jovem de Sergipe é um projeto realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, com o patrocínio das empresas ENERGISA e Thyssenkrupp Elevadores, através Lei de Incentivo à Cultura, com recurso de Fomento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com o apoio do Instituto Marcelo Déda e da Prefeitura Municipal de Aracaju.

O projeto tem como principal objetivo proporcionar a mais de 100 crianças e adolescentes dos bairros Santa Maria e 17 de Março a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de corda, percussão e canto coral, promovendo um encontro com a música clássica, e abrindo portas para a profissionalização. O projeto oferece aulas de canto coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo, percussão e teoria musical, com aulas individuais e em grupo, de segunda a sexta-feira, e ensaios aos sábados, no Espaço Cuidar, no bairro Santa Maria.

Por Manuella Miranda

Foto assessoria