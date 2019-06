PC divulga 5ª edição do Curso de Sobrevivência Policial na Acadepol

17/06/19 - 17:00:14

Serão oferecidas 20 vagas para policiais civis e as inscrições abrirão no dia 19 de junho

Entre os dias 3 a 5 de julho, a Polícia Civil, por meio da Academia de Polícia Civil do Estado de Sergipe (Acadepol), realizará a 5ª edição do Curso de Sobrevivência Policial. As inscrições serão abertas no dia 19 de junho, enviando formulário preenchido para o e-mail da Coordenadoria da Polícia Civil (Codep).

O curso, que contará com aulas expositivas, práticas e oficinas, tem como objetivo capacitar o policial para enfrentar ameaças e solucionar conflitos em seu horário de folga, através da capacitação técnica e teórica. Conteúdos como as regras de segurança, fundamentos de tiro e técnicas de desarme e retenção de arma serão abordados.

Serão oferecidas 20 vagas e as inscrições abrirão no dia 19 de junho, das 8 às 18h. Para participar deve-se preencher um formulário específico presente no edital e enviá-lo para para o e-mail da Codep: [email protected] O resultado das inscrições está previsto para o dia 25 de junho, e no dia 27 do mesmo mês será realizada a entrevista com os selecionados no auditório da Acadepol, às 8h.

O edital prevê alguns requisitos para a participação do agente no curso, tais como: ser policial civil de Sergipe, não estar de licença para tratamento de saúde e não ter participado de nenhuma das outras edições do Curso de Sobrevivência Policial ministrados na Acadepol. Para a conclusão do curso, também é exigido cem por cento de frequência nos dias 3, 4 e 5 de Julho, das 8 às 18h, com intervalo para almoço, exceto no último dia, pois a finalização está prevista para as 20h.

Clique aqui para acessar o edital