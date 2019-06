PM APREENDE 23 AVES SILVESTRES E DROGAS NA FEIRA DAS TROCAS DO LAMARÃO

17/06/19 - 17:18:53

Com o objetivo de coibir o comércio ilegal de animais silvestres, o Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) intensificou as fiscalizações na Feira das Trocas do Bairro Lamarão durante o final de semana e apreendeu 23 aves. As ações também resultaram na detenção de um infrator por posse de drogas.

No sábado, 15, os policiais do PPAmb flagraram um homem com quatro pássaros silvestres, sem a devida autorização do órgãos ambientais. Os animais foram apreendidos e o infrator irá responder por crime previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais.

Após abordagens a diversos frequentadores da feira, um suspeito foi detido com uma certa quantidade de maconha, alguns aparelhos celulares, além da quantia de R$ 308 em espécie. O flagranteado ainda tentou barrar a ação dos militares, acusando a guarnição por um suposto roubo do seu celular, porém o aparelho foi encontrado com um parceiro dele. Diante dos fatos, o envolvido foi conduzido à Central de Flagrantes.

Já no domingo, 16, outra equipe do Pelotão Ambiental apreendeu 19 aves que estavam expostas para comercialização na mesma feira. Durante a chegada dos policiais, os infratores abandonaram os animais, inviabilizando a responsabilização dos suspeitos.

Fonte: Ascom/PM