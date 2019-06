PM prende suspeito por ameça e tráfico de drogas no bairro Atalaia, em Aracaju

17/06/19 - 12:47:52

Ocorrência foi registrada próximo ao terminal de ônibus

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur), prenderam neste domingo, 16, um homem suspeito de tráficos de drogas e ameaça. O fato ocorreu nas proximidades do Terminal de Integração de Atalaia, em Aracaju.

Por volta das 04h50, enquanto fazia patrulhamento nas imediações do Terminal da Atalaia, com o objetivo de garantir a tranquilidade aos usuários do transporte público, os policiais foram informados que havia um homem ameaçando funcionários e usuários do transporte coletivo no Terminal de Integração.

Os policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito identificado como Bismark Santos Figueiredo, 28 anos. Na busca pessoal foram encontrados pinos de cocaína, crack e maconha. Diante dos fatos, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção de medidas cabíveis.