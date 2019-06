PMA promove abordagem sobre trabalho infantil no Augusto Franco

Para a Prefeitura de Aracaju, o primeiro passo para combater a exploração do trabalho infantil é conscientização da população. É pensando nessa ideia que, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, foi realizada, neste domingo, 16, no Mercado Milton Santos, localizado no conjunto Augusto Franco, uma abordagem com os profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Maria Pureza, para falar sobre o assunto que, para muitas pessoas, ainda é um paradigma.

Desde 2002, o dia 12 de junho foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), como o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Em alusão à data, a Prefeitura realiza uma série de ações que convocam a sociedade para somar força na luta pelo enfrentamento desse mal social. Na manhã deste domingo, dia de feira no Augusto Franco, ao som do trio pé de serra, Três Moleques do Forró, os profissionais passaram toda a manhã dialogando com os comerciantes e consumidores e distribuindo material de orientação e esclarecimento sobre o tema.

Segundo a psicóloga do Creas Maria Pureza, Amanda Torres, a ação buscou mostrar que para combater o trabalho infantil é necessário que, além da eficiência na atuação dos órgãos que formam a Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a população também se some à luta e cumpra com o seu papel, principalmente no que tange à denúncia. “São nessas situações que a gente consegue dar aquele choque de realidade nas pessoas. Aqui, por exemplo, quando chegamos flagramos várias pessoas com crianças fazendo carrego. Quando fizemos a abordagem, a pessoa tomou um choque e percebeu que, muitas vezes, o trabalho infantil acontece, mas passa por despercebido por causa do processo de naturalização. Então, viemos aqui para fazer com que os cidadãos reflitam e façam a sua parte”, complementou Amanda.

A secretária adjunta da Assistência Social, Simone Maia, participou da ação. De acordo com Simone, dentro do planejamento feito pelos técnicos da pasta, esse é um assunto que merece uma atenção especial e que deve ser prioritário e abordado, frequentemente, nas intervenções feitas na comunidade. “Eu caracterizo a nossa vinda aqui hoje como uma ação leve de conscientização e sensibilização. A gestão de Bittencourt na Assistência vai ser muito voltada ao processo de conscientizar e sensibilizar a população acerca dos diversos problemas que precisam ser enfrentados. Na área do trabalho infantil, precisamos que a sociedade como um todo entenda qual é o seu papel e pare de fazer das nossas crianças, prisioneiras do trabalho. A criança e o adolescente precisam estudar, brincar, sonhar, viver como uma criança e um adolescente, e não como um trabalhador cheio de responsabilidades. Não vamos parar por aqui. Será uma ação continuada em que abordaremos o assunto nos quadro cantos da capital sergipana”, reforçou.

A advogada Rafaela Bonfim elogiou a iniciativa da Prefeitura. Para ela, essas ações são necessárias e precisam ser frequentes. “Essa mobilização foi muito criativa e organizada, com certeza deu para tirar muitas dúvidas relacionadas ao trabalho infantil. Muitas crianças são vítimas do trabalho infantil em espaços como esse, portanto, é sempre bom que a Prefeitura esteja na comunidade reforçando o assunto”, opinou Rafaela.

A coordenadora do Creas Maria Pureza, Jullyecris Argolo, reforçou que o trabalho infantil além de ser uma violação de direitos, é crime. “Essa é uma oportunidade de pontuar que é uma violência contra a criança e o adolescente e, ao mesmo tempo, estimular que os cidadãos denunciem esse crime. Além disso, dizer que nós da Assistência, mais especificamente dos Creas, estamos à disposição para receber as denúncias e fazer os encaminhamentos necessários”, disse.

AAN

Foto: Pábulo Henrique