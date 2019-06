Poções da Ribeira e Parque dos Facões podem se tornar Patrimônio Cultural

17/06/19 - 12:37:47

Seguem em tramitação na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) os projetos de lei nos 118 e 119 de autoria da deputada estadual Maria Mendonça (PSDB), que declara o conjunto ecológico turístico Poções da Ribeira e o Parque dos Facões, ambos no município de Itabaiana, Patrimônio Cultural Imaterial do estado.

De acordo com o PL, os bens da cultura imaterial são os elementos que fazem parte de uma cultura, e dizem respeitos às práticas e domínios da vida social de determinado grupo.

Além disso, a cultura é um direito fundamental do ser humano e, ao mesmo tempo, um importante vetor de desenvolvimento econômico e de inclusão social. ”Os Porções da Ribeira é um atrativo natural com vasta vegetação nativa e formações rochosas com paredões que chegam a medir 10 metros de altura, onde passa o riacho Ribeira que possui pequenas quedas d’água e poços para banhos, além de um ambiente muito procurado por amantes do rapel e alpinismo”, destaca a parlamentar.

Já a iniciativa de tornar o Parque dos Falcões em Patrimônio Cultural Imaterial do estado, Maria Mendonça ressalta que o local foi construído com trabalho e esforço de dois senadores, José Percílio e Alexandre Correia.

“Ao longo de sua história de mais de dez anos, têm contribuído com o desenvolvimento sociocultural não apenas da cidade serrana (Itabaiana), do nosso estado, mas também do Brasil, além de fronteiras”, finaliza.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Divulgação/Destaque Notícias