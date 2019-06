Policiais do 7º BPM prendem homem acusado de agredir e ameaçar a esposa

17/06/19 - 08:33:20

Policiais Militares do 1° Pelotão do 7 Batalhão, sediado no povoado Colônia 13, prenderam na noite deste domingo (16) o cidadão Enaldo Ferreira de Oliveira, 39 anos, por porte ilegal de arma de fogo e pela Lei Maria da Penha.

Enaldo foi denunciado por populares, enquanto agredia sua companheira, inclusive , ameaçando-a de morte, com uma espingarda 12 GA.

Os Militares agiram rapidamente e conseguiram prender o agressor que tentou fugir, escondendo a arma em um matagal.

O agressor foi preso e encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais.