População de Canindé de São Francisco cobra explicações sobre suposta agressão

17/06/19 - 10:24:45

“Lamentável isso em Canindé de São Francisco. Sai de forma negativa na mídia.”, disse um print de grupo de whatsapp

A população de Canindé de São Francisco vem registrando em diversos grupos de whatsapp e outras redes sócias a repercussão de um vídeo onde o prefeito Ednaldo Vieira Barros, Ednaldo da Farmácia, aparece sendo segurado por outras pessoas demonstrando querer partir para alguém. O vídeo vem ganhando repercussão em todo Estado de Sergipe e chamou a atenção.

Segundo comentários, a situação diz respeito para uma suposta agressão do prefeito ao cidadão de nome Britto que, por sinal, mantinha laços de amizade, foi eleitor de Ednaldo e prestou serviços para Prefeitura. Ao fazer a cobrança ao prefeito, o fato da “possível” agressão foi registrado.

Defensores de Ednaldo se posicionam em razão dele afirmando que o local da cobrança não era adequado. Do lado de Britto, a firmação de que, por ser prefeito, com mais idade e o representante da população, Ednaldo se posicionou de forma desequilibrada, mostrou despreparo para uma abordagem desse tipo e ainda uso da imagem e investidura de maior autoridade do Município. “Lamentável que Ednaldo tenha chegado a esse ponto. Prefeito é pra dar exemplo, inclusive de preparo. Ai sim é que é deselegância. Também não sabemos o que Britto fez.”,

A Comunicação do prefeito foi procurada e se posicionou afirmando que não tinham informações sobre o caso e que já estavam trabalhando em uma Nota para ser publicado sobre o fato. Roberto Silva, chefe da Comunicação e Dami Alves, afirmaram que estavam em viagem na noite do fato.

No vídeo não se registra o fato da “suposta” agressão. Entretanto, vem repercutindo e classificado como lamentável pela população. A versão de Britto deve surgir também sobre o assunto.

A autoria do vídeo não foi divulgada.

Por Adeval Marques