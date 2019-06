Prefeito apresenta plano de investimentos de Aracaju para sindicato da construção civil

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na manhã desta segunda-feira, 17, com os representantes das empresas associadas ao Sindicato da Indústria da Construção Civil de Sergipe (Sinduscon-SE). Realizado na sede da Prefeitura, o encontro teve como finalidade apresentar um panorama das obras que estão sendo realizadas na capital sergipana e que representam mais de R$300 milhões de investimentos. O prefeito também abordou o projeto de construção de 1.102 casas no bairro 17 de Março, para os moradores da Ocupação das Mangabeiras, um investimento de R$ 117 milhões, que terá impacto positivo na construção civil em Sergipe.

“Quando iniciamos a gestão, elaboramos um Planejamento Estratégico que nos guia, com duas vertentes de trabalho. A primeira era o equilíbrio das finanças, diante da dívida herdada, e a segunda era a recuperação dos recursos deixados por nós, em 2012, para a retomada das obras paralisadas na gestão anterior a nossa. E avançamos nos dois sentidos. Além de conseguir retomar o equilíbrio financeiro, conseguimos, com muitos esforços, recuperar os recursos e hoje tocamos R$ 300 milhões em obras, em toda a cidade. Com isso, a Prefeitura tem sido a impulsionadora do município, nesse momento de crise que atinge todo o país”, afirmou o prefeito.

Edvaldo destacou ainda a importância da obra de construção de 1.102 casas no bairro 17 de Março, na área onde está localizada atualmente a Ocupação das Mangabeiras. Ele ressaltou que a execução do projeto terá forte impacto na construção civil em Sergipe. “Além dos R$113 milhões destinados à Mobilidade Urbana, dos R$ 68 milhões de emendas parlamentares e dos demais recursos que conseguimos recuperar, com a garantia da contrapartida de R$ 50 milhões junto à Caixa, conseguimos também, recentemente, um empréstimo no valor de R$ 117 milhões para a construção de 1.102 casas na Ocupação das Mangabeiras, um projeto grandioso, que dará dignidade àquelas famílias e que impulsionará ainda mais a construção civil do município”, disse.

O presidente do Sinduscon, Ubijara Barreto, apontou para a importância do programa de investimentos da gestão Edvaldo Nogueira. “A crise tem afetado o Brasil como um todo e em Aracaju não tem sido diferente. Mas o prefeito, com seu esforço, conseguiu, juntamente com seus auxiliares, a liberação de um grande volume de recursos. Isso tem sido importantíssimo para a construção civil, especialmente para as pequenas e médias empresas. Saímos dessa reunião extremamente satisfeitos e na esperança de que continuemos avançando, junto com o município”, declarou.

Ele disse ainda que “a reunião foi muito proveitosa”. “Foi de grande importância e com um clima bastante amistoso. Pudemos falar não só das obras que estão em andamento como das que se iniciarão em breve. Foi uma reunião bastante transparente e o prefeito ouviu nossas sugestões”, avaliou.

