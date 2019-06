Presidente da FAMES reforça importância de pautas em Brasília

17/06/19 - 08:38:15

Dois dias de mobilização em Brasília que devem contar com a presença de prefeitos de todo país, que estarão reunidos em uma mobilização que irá acontecer no Congresso Nacional. O objetivo é acompanhar os parlamentares na aprovação do 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a unificação das eleições e a nova Reforma da Previdência.

O presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe – FAMES, Cristiano Cavalcante, alerta os gestores para a importância da participação no movimento. “É preciso que os colegas prefeitos que já estejam ou pretendem ir a Brasília, reforcem essa luta em prol da aprovação das propostas para que sejam quebradas a resistência dos parlamentares e os municípios tenham avanços significativos”, destaca o presidente.

Sobre o 1%, a Comissão Especial irá se reunir na tarde do dia 18 para leitura do relatório e uma possível votação. Já em relação à unificação das eleições, hoje, às 14h, o deputado federal Valtenir Pereira, relator da proposta, estará reunido com membros da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Amanhã, 18, é possível que o relatório entre na pauta de votação.

Já em relação à PEC 06/2019, da Nova Previdência, a reunião será na terça-feira, pela manhã. A CNM buscará, com apoio dos gestores, a inclusão dos Municípios.

ASCOM/FAMES