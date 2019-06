SOBE PARA NOVE NÚMERO DE MORTOS VÍTIMAS DA CHUVA NA GRANDE RECIFE

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a previsão do tempo neste domingo para a região metropolitana é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva ao longo do dia com intensidade moderada a forte.

Um fenômeno conhecido como Perturbação Ondulatória dos Alísios foi o que provocou as chuvas intensas de ontem. Esse fenômeno significa uma agitação decorrente da movimentação dos ventos alísios, evento bastante comum na época chuvosa, caracterizado por fortes ventos, muita umidade e chuvas intensas.

Foto reprodução TV Globo