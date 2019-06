Solicitação ao Portal Criminal deve ser encaminhada por e-mail

17/06/19 - 17:00:25

Alguns ramais estão indisponíveis por conta de uma reforma no local

O prédio da Superintendência da Polícia Civil (Supci), localizado na praça Tobias Barreto, Centro da capital, está passando por obras e alguns ramais estarão temporariamente indisponíveis a partir desta segunda-feira, 17.

Diante disso, as solicitações relativas ao portal criminal devem ser encaminhadas somente para o endereço eletrônico: [email protected] O setor de recadastramento está funcionando no Cartório da Corregedoria Geral da Polícia (Copcal), no ramal 218.