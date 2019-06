TRE/SE MARCA A DATA DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR EM RIACHÃO DO DANTAS

17/06/19 - 17:33:04

Devido à cassação do mandato da atual prefeita e do vice-prefeito do município, será realizada nova eleição em setembro

Na sessão plenária desta segunda-feira (17), foi confirmada a data da eleição suplementar do município de Riachão do Dantas-SE: 1ª de setembro de 2019. O pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), conforme o acórdão publicado no dia 13 de junho de 2019, confirmou a decisão referente à cassação dos mandatos dos representantes do Executivo do município de Riachão do Dantas-SE. Foram cassados os mandatos da prefeita Gerana Gomes Silva e do vice-prefeito Luciano Gois.