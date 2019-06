TRIBUNAL ELEITORAL DE SERGIPE APLICA MULTA DE R$ 23 MIL CANDIDATO A PREFEITO

17/06/19 - 17:35:31

O candidato a prefeito de Gararu, em 2016, foi acusado de utilizar materiais para manipulação e ganho de votos de agentes públicos

Na tarde desta segunda-feira (17), o pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) decidiu sobre a conduta do candidato a prefeito do município de Gararu-SE, Fábio Silva Andrade, referente às eleições de 2016. Ele foi indiciado por utilização de materiais ou serviços públicos para manipulação e ganho de votos de agentes públicos.

Foi confirmada a distribuição de camisas com cor semelhante à atual cor da legenda do partido do candidato a prefeito em campanha. “Não se evidenciando como justificativa plausível o fato de a cor azul constar também na bandeira do município”, disse o relator do processo, Juiz Leonardo Souza.

A penalidade se resumiu ao pagamento de multa no valor 23 mil reais, devido à constatação da existência de prática que caracteriza conduta vedada a servidores públicos. O pleno, em unanimidade, conheceu e negou o recurso.

TRE/SE