Acidente envolvendo carro de passeio e caminhão deixa um morto e quatro feridos

18/06/19 - 06:50:35

Um grave acidente ocorrido no inicio da manhã desta terça-feira (18), deixou uma pessoa morta e pelo menos quatro pessoas gravemente feridas

Segundo informações passadas por populares, um veículo Siena, com cinco pessoas, se chocou com um caminha caçamba na BR 235, na localidade conhecida como Ponto do Amaro, próximo ao povoado Gandu, no município de Itabaiana.

Devido a gravidade do acidente, uma das pessoas que estava no carro de passeio acabou morrendo no local e outras quatro ficaram feridas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros. Agentes da Polícia Rodoviária Federal também estão no local. O Corpo de Bombeiros também esteve no local, já que uma das vitimas ficou presa às ferragens.

Foto grupo de WhatsApp PM2 Inform