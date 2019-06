ARRAIÁ DO POVO 2019 COMEÇA NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, DIA 20 JUNHO

18/06/19 - 13:21:14

A festa será realizada na Orla de Atalaia no período de 20 a 30 de junho

Foi divulgada a programação do palco principal do Arraiá do Povo 2019, evento que integra o Encontro Nordestino de Cultura e promove os Festejos Juninos realizados pelo Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE).

Localizado na Orla de Atalaia, o evento já está sendo erguido para recepcionar a população, turistas e visitantes durante os onze dias de muita animação, alegria e preservação da identidade do povo sergipano.

A festa acontece no período de 20 a 30 de junho com grandes atrações artísticas, tradicionais quadrilhas juninas, grupos folclóricos e trios pé de serra, todos preservando e mantendo viva a tradição nordestina. Confira abaixo a programação.

QUINTA-FEITA – 20 DE JUNHO

Barracão Clemilda

19h00 Trio Pé de Serra Cacimba Nova

21h00 Grupo Folclórico – Samba de coco de Lagarto

21h30 Marcos Paulo

Palco Jackson Pandeiro

18h30 Orquestra Jovem de Sergipe

20h00 Orquestra Sinfônica de Sergipe

21h30 Quadrilha Junina Buscapé

22h00 Antônio Carlos Du Aracaju

00h00 Glaubert do Acordeon

SEXTA-FEIRA – 21 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

19h Quadrilha Nova Vida – SESC

20h Ceará do Acordeon

22h Luiz Rodrigues e Retalhos Nordestinos

Palco Jackson Pandeiro

19h Lira Nossa Senhora da Purificação-Capela

20h00 Forró Maturi

22h00 Cobra verde

00h00 Joésia Ramos e Forró da Rabeca

SÁBADO – 22 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

20h00 OdirCaius e banda

22h00 Seu Biná

Palco Jackson Pandeiro

19h Lira Paulistana

20h-Quadrilha Assum Preto

20h30 Lucas Campelo – projeto Dominguinhos.

22h30 Edgar do Acordeon

00h30 Cezzinha (PE)

02h30 Santana, Baião da Penha

DOMINGO – 23 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

18h Grupo Mamulengo Cheiroso – Teatro

20h00 Grupo Folclórico Bacamarteiro de Aguada –Carmópolis

21h00 OdirCaius (solo)

22h00 Os Pé de Cana

Palco Jackson Pandeiro

19h00 Grupo Vivace

20h00 Quadrilha junina Unidos em Asa Branca

20h30 Pavio do Forró

22h30 Heitor Mendonça

00h30 Quinteto Violado (PE)

02h30 Tonho Baixinho

SEGUNDA-FEIRA – 24 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

19h00 KarmemKorreia

21h00 Grupo Folclórico Associação Cultural de Moita Bonita- Ceará

21h30 Os pé quente do forró

Palco Jackson Pandeiro

18h00 Filarmônica 28 de Agosto – Sofiva

19h00 Quadrilha Século XX

19h30 Trio Século XX

21h30 Orquestra Sanfônica

22h30 Valtinho do Acordeon

00h30 Genival Lacerda (PB)

02h30 Jailson do Acordeon

TERÇA-FEIRA – 25 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

19h00 Trio Heribas do Forró

22h00 Grupo Folclórico Batucada Buscapé – Estância

22h30 Roger Kbeleira

Palco Jackson Pandeiro

18h Filarmônica Euterpe Japaratubense

19h00 Lira Carlos Gomes

20h00 Quadrilha Asa Branca

20h30Os Três Moleques

22h30 Trio Nordestino – BA

00h30 Chiquinho do Além Mar

QUARTA-FEIRA – 26 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

19h00 Grupo As Guerreiras da AAACASE

20h00 OdirCaius (solo)

21h00 Os penetras

Palco Jackson Pandeiro

19h00 Orquestra Sinfônica da UFS

20h30 Quadrilha Amor Caipira

21h00 Nanã trio

22h Balança Eu

00h Fernando Crateús

QUINTA-FEIRA – 27 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

19h00 Pífano de Pife

20h30 Grupo Folclórico Batalhão de Santo Amaro

21h00 Raulzinho do Acordeon

Palco Jackson Pandeiro

19h00 Banda de Música Nossa Senhora do Rosário

20h00 Quadrilha Junina Chamego Bom- Itabi

20h30 Tatua, o mensageiro do Forró

22h30 Chico Queiroga & Antônio Rogério

00h30 Erivaldo de Carira

02h30 Forró Paraxaxá

SEXTA-FEIRA- 28 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

20h Robson do Rojão

22h Bobinhos do Forró

Palco Jackson Pandeiro

19h Banda do Corpo de Bombeiros

20h Quadrilha Xodó da Vila

20h30 Trio Xodó da Vila

22h30 Mimi do Acordeon

00h30 Lourinho do Acordeon

02h30 Casaca de Couro

SÁBADO – 29 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

19h Nu Tempo Dance

20 Rildo e Forró Triangado

Palco Jackson Pandeiro

19h00 Orquestra do SESC

20h00 Quadrilha Arryba Saia

20h30 Robertinho dos 8 Baixos

22h30 Sergival

00h30 Xotebaião

02h00 Sena

DOMINGO – 30 DE JUNHO

Barracão da Clemilda

18h00 Menina Miúda – A tua lona- Teatro

19h OdirCaius- solo

21h Erick Sousa

Palco Jackson Pandeiro

18h Filarmônica Lira Santana

19h Quadrilha Balança Mais Não Caí

19h30 Zé Américo de Campo do Brito

21h30 Luiz Fontineli

23h30 Jorge de Altinho- PE

02h00 As Patricinhas do Forró