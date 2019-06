ASA SERGIPE DEBATE AS PERSPECTIVAS PARA O SEMINÁRIO SERGIPANO

18/06/19 - 17:05:32

Nesta quarta feira, 19, a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA Sergipe) realiza seu encontro estadual. O evento acontece das 8h até as 16h, na Comunidade Bom Pastor, localizado na Rua Efren Fernando Fontes, 65, Bairro Cidade Nova, em Aracaju.

Na ocasião, serão discutidas ações que viabilizem a política de convivência com o semiárido, a produção de alimentos a partir da Agroecologia e toda vivência e importância da discussão de gênero, juventude e bem viver no campo Sergipano.

Além de rodas de conversas com os agricultores/as de todos os municípios do semiárido Sergipano, teremos uma mesa política para discutir os rumos da agricultura de base agroecológica e da valorização das tecnologias sociais cisternas para convivência com o semiárido.

É no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que o povo resiste!

Por Débora Melo