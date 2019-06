BPRP PRENDE DOIS HOMENS COM COCAÍNA, MACONHA, CRCK E MUNICÇÕES NO SOLEDADE

18/06/19 - 13:10:15

Foram presos com cocaína, maconha, crack, balanças de precisão, munições de calibre 38, no Bairro Soledade, na madrugada desta terça-feira, 18, por militares do Batalhão de Radiopatrulha, Matheus Eduardo Santos de Almeida e Ariel Vieira Santos.

Os policiais do BPRp realizavam policiamento preventivo pela Rua da Grande Aracaju, quando uma equipe que patrulhava o Bairro Soledade foi acionada por populares que informaram que um veículo Fiat Punto de placa OEL-8320 estaria transitando pela região com ocupantes armados.

Com a informação, imediatamente, os radiopatrulheiros começaram a realizar buscas pela localidade, avistando o veículo informado em deslocamento pela Avenida principal do Bairro Soledade.

Um acompanhamento policial foi iniciado e o veículo foi interceptado. Os ocupantes do carro foram abordados e identificados como Matheus Eduardo Santos de Almeida e Ariel Vieira Santos.

No carro, após o procedimento de busca veicular foi encontrado 9 pinos de cocaína, pedras de crack, 11 trouxas de maconha, 2 balanças de precisão, 3 munições de calibre .38 e a quantia de R$ 238,00.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

Colaboração soldado Oliveira Filho