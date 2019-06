CÂMARA MUNICIPAL ARACAJU APROVA SEIS PROPOSITURAS NESTA TERÇA-FEIRA

18/06/19 - 12:36:03

Na manhã desta terça-feira, 18, os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) aprovaram durante a 47º Sessão Ordinária seis proposituras. Dos projetos apresentados, três Projetos de Lei e três Requerimentos.

Em 2º votação foi aprovado o Projeto de de Lei nº 160/2018, de autoria do vereador Lucas Aribé (PSB), que estabelece a obrigatoriedade das unidades de saúde da família (USF) a divulgarem em sítio oficial do Poder Executivo Municipal, relatório mensal acerca do quantitativo de atendimentos realizados e outros afins.

Já em 1º votação foi aprovado o Projeto de Lei nº 169/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020.

Foto César de Oliveira

por Leilane Coelho