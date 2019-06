CAPITÃO SAMUEL CONVOCA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA DISCUTIR SEGURANÇA PÚBLICA

18/06/19 - 07:09:29

Na tarde desta segunda-feira,17, o deputado estadual Capitão Samuel convocou uma sessão extraordinária na Comissão de Segurança Pública da Alese (Assembleia Legislativa de Sergipe). A convocação foi uma solicitação do Simpol (Sindicato da Polícia Civil) e da Associação da Reserva da Polícia e Bombeiros Militares de Sergipe, que precisavam expor, em caráter de urgência, algumas problemáticas enfrentadas por conta da suspensão do pagamento do subsídio das categorias.

Os representantes dos dois sindicatos puderam expor todos os problemas enfrentados pelos profissionais que aguardam o pagamento do subsídio que havia sido aprovado pela Alese, pela governo do estado, já tinha data de depósito previsto e acabou sendo barrado pelo Tribunal de contas de Sergipe.

Segundo o presidente da Associação dos militares da Reserva, Sargento Moraes, muitos colegas criaram expectativas e contraíram dívidas contando com o dinheiro que não entrou na conta. “Muitos colegas se encontram em depressão, porque assumiram compromissos com o dinheiro que já estava aprovado por lei para entrar nas contas e do nada acontece esse revira volta. Esse pagamento já foi determinado, já é um direito nosso”, reforça.

Segundo o Capitão Samuel, depois de relatados os problemas, os parlamentares levarão para o conhecimento do governador Belivaldo Chagas, para que possam buscar as soluções. “Vamos correr junto com os colegas policiais para encontrar tentar resolver o problema. Vamos, mais uma vez, conversar com o governador para ter um posicionamento do caso. Sabemos das dificuldades financeiras enfrentadas pelo estado, mas também sabemos que a categoria tem o direito de receber estes valores, ressalta.

Por Ane Isabele

Foto assessoria