Carlito Alves diz que o ex-deputado Jony Marcos será candidato a prefeito em Aracaju

18/06/19 - 13:43:57

O vereador Carlito Alves (PRB) mais uma vez fez duras críticas ao ex-deputado federal Jony Marcos ao afirmar durante entrevista à radialista Magna Santana, na manhã desta terça-feira (18) que “ele está mais preocupado com seus negócios que o partido”.

Segundo o vereador “ele está mais preocupado com seus negócios em Mato Grosso do Sul e em seu cargo na direção do PRB em Brasília e com isso abandonou o partido em Sergipe”, reclamou Carlito Alves.

O vereador comentou ainda sobre a possibilidade de Jony ser candidato a vereador em Aracaju. “Jony não será candidato a vereador. A grande vontade dele é ser candidato a prefeito de Aracaju”, disse carlito, disse Carlito Alves.

Ao final da entrevista, Carlito explicou que o nome da Igreja Universal para a Câmara de Aracaju será de Eduardo Lima e que no seus caso, que já é vereador, concorrerá por fora. Segundo Carlito, o acordo já foi firmado. “Nos fizemos um acordo muito saudável com a igreja. O nome lançado pela instituição em Aracaju será o do pastor Eduardo Lima, já quem tiver mandato, como eu, concorrerá por fora, ou seja, sem o apoio da igreja”, explicou.