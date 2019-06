O CENÁRIO EM SERGIPE É PROPÍCIO PARA O CRESCIMENTO, DIZ PRESIDENTE DA ACESE

Para Marco Pinheiro, Belivaldo Chagas tem buscado facilitar o desenvolvimento econômico do Estado

O cenário criado pelas recentes ações do Governo do Estado ao recalcular o ICMS para o diesel e a implementação do segundo maior parque de produção de energia solar do mundo, aliados à descoberta da maior reserva de gás natural nas águas de Sergipe, tornam o Estado um ambiente ainda mais propício para o crescimento econômico. Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), Marco Aurélio Pinheiro, um momento propício para preparar o terreno de oportunidades em todo o Estado.

“Estamos vivendo um momento único e todo o país passa a ver Sergipe como um espaço de matriz energética forte. Semana passada, o Governo do Estado acertou ao recalcular a base do ICMS para o diesel, tornando o nosso combustível mais competitivo. Temos a possibilidade de, novamente, ampliar nossa indústria do gás, que possibilitará uma redução do custo e aumentará a arrecadação do Estado, com a maior descoberta da Petrobras depois do Pré-Sal e, hoje, recebemos a notícia da implantação do segundo maior parque de produção de energia solar em terras sergipanas. Não há momento melhor para iniciar a construção de uma economia mais forte”, avaliou Pinheiro.

Os esforços para ampliar a malha aérea de Sergipe e as ações em prol do turismo também foram avaliados por Pinheiro, mas reforça que outros estados também estão se mobilizando. “O turismo é uma área que consegue dar um retorno mais rápido e aquece diversos setores. O Governo do Estado tem procurado criar um ambiente propício, mas precisa observar também os movimentos de outros estados como Alagoas, que reduziu para até 5% o ICMS sobre o querosene de aviação enquanto Sergipe firmou parcerias em 12% de ICMS para o combustível. Precisamos ser ainda mais competitivos”, argumentou.

Para o presidente da ACESE, além do cenário propício, ele vê que existe uma iniciativa do Governo do Estado com o desenvolvimento econômico de Sergipe, ao dialogar com diversos setores. “Costumo dizer que crises são vencidas com trabalho e tenho visto a boa vontade em ouvir a classe empresarial, reavaliar conjunturas e buscar parcerias da forma que Belivaldo Chagas e sua equipe tem feito. O caminho tem que ser esse, desburocratizando esse relacionamento. Agora é fazer Sergipe crescer de novo”, concluiu Marco Pinheiro.

