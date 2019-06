Centro Médico qualifica atendimentos e serviços no Nestor Piva

18/06/19 - 05:13:31

“Houve sensível melhoria na qualidade da prestação dos serviços, com atendimentos humanizados, ambiente totalmente higienizado e sem falta de medicamentos”, Ver. Thiaguinho Batalha (Vice-Presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju).

O trabalho de excelência e qualificação na prestação dos serviços ofertados pelo Centro Médico do Trabalhador na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva prossegue intensamente. Para que isso aconteça, são disponibilizados por 24h, durante os atendimentos, a presença de 07 médicos, chegando em algumas ocasiões a ter o atenção de 08 médicos. Sendo: 03 clínicos, 01 estabilização, 01 cirurgia, 03 ortopedistas, 01 ultrassom, além de enfermeiros, equipamentos para a realização de exames, Raio X fixo e móvel, laboratório, dentre outros serviços.

Além do trabalho de humanização e acolhimento da diretoria do Centro Médico do Trabalhador, com a presença de médicos especialistas e profissionais preocupados com o bem estar da comunidade. Seja na melhora do ambiente e pela ampliação em qualidade no número de atendimentos.

“Encontramos a escala na sua normalidade. Duas salas de raio-x, aparelhos de ultrassom e técnica responsável, farmácia e laboratórios funcionando. Médicos trabalhando e tempo de espera de aproximadamente 40min. Fiz questão de conversar com os pacientes que afirmaram, em sua maioria, que o acolhimento melhorou”, destacou o vereador Seu Marcos.

Ao total, nestes cinco meses já foram realizados, mais de 75 mil atendimentos. Sendo, neste final de semana:

Clínica Médica: 1007 atendimentos;

Clínica Ortopédica: 154 atendimentos;

Atendimento Cirúrgico: 214 atendimentos;

Totalizando: 1375 atendimentos.

“Com a Saúde não se brinca, acertou o prefeito”, finalizou Thiaguinho Batalha.

Fonte e foto assessoria