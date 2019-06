CPTRAN prende suspeito por conduzir veículo com chassi raspado

18/06/19 - 05:22:36

A ROTTRAN, pelotão operacional da CPTRAN, capturou nesta tarde desta segunda-feira (17), Diego Emílio Castro, 24 anos , por ser flagrado conduzindo uma moto com ADULTERAÇÃO no NIV( chassi) e número do motor raspados. O mesmo alegou que comprou a moto desta forma e não peecebeu a adulteração.

Pela lei, adulterar identificação veicular é crime!!!

Ele foi aboradado pelas guarnições da ROTTRAN na Soledade e ao verificar a adulteração, Emílio foi conduzido para a delegacia para ser feito o procedimento legal.

Fonte: CPTRAN