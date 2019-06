DEFESA TENTA CONVERTER PRISÃO DE AUGUSTO BEZERRA EM DOMICILIAR

18/06/19 - 11:05:08

A defesa do ex-deputado Estadual Augusto Bezerra, através do advogado Aurélio Belém, tenta reverter a ordem de prisão expedida pelo desembargador Roberto Porto, do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE).

Augusto Bezerra foi condenado a mais de 12 anos de reclusão em regime fechado pelo suposto desvio de verbas de subvenção da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

As informações foram passadas pelo advogado Aurélio Belém que já ingressou com pedido de conversão da prisão em regime fechado para prisão domiciliar alegando que o ex-deputado estaria enfrentando graves problemas de saúde e que esta informação consta nos autos do processo, mas não teria sido considerada pelo magistrado.

Caso a prisão domiciliar não seja deferida, Augusto Bezerra terá até as 17 horas desta quarta-feira (19) para se apresentar voluntariamente ao Presídio Militar (Presmil) onde ficará custodiado em cela especial, conforme determinação judicial.