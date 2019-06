DESEMBARGADOR NEGA PEDIDO DA DEFESA E MANTÉM PRISÃO DE AUGUSTO BEZERRA

18/06/19 - 16:37:57

A defesa do ex-deputado estadual Augusto Bezerra, condenado no processo das subvenções da Assembleia Legislativa, pediu a concessão de prisão domiciliar. O pedido já havia sido feito no processo, mas não havia sido considerado.

Nesta sexta-feira (18), o desembargador Roberto Porto negou o pedido da defesa e manteve a prisão do ex-deputado estadual Augusto Bezerra. A defesa, através do advogado Aurélio Belém, tentou reverter o cumprimento da pena em regime fechado e que deverá ser no Presídio Militar (Presmil) pela prisão domiciliar. No pedido, a defesa alega que o ex-parlamentar apresenta problemas de saúde.

Segundo o advogado, Augusto Bezerra está com “diabete avançada, hipertensão crônica, dislipidemia, hiperuricemia, problemas cardíacos com riscos vasculares, depressão”.