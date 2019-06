Edvaldo anuncia que não haverá ponto facultativo nesta sexta

18/06/19 - 12:49:50

Durante a live da última segunda-feira, 17, o prefeito Edvaldo Nogueira anunciou que não haverá ponto facultativo na próxima sexta-feira, 21. Na quinta-feira, 20, é celebrado o feriado nacional referente ao Corpos Christi. De acordo com o gestor municipal, o principal motivo para não conceder o ponto facultativo é aquecer o comércio da capital. “O ponto facultativo nesta sexta-feira seria muito ruim para o comércio local, uma vez que teríamos cinco dias com o centro comercial, praticamente, sem funcionar. Com isso, vamos garantir que a cidade funcione, permitindo, inclusive, o aquecimento da economia”, explica.

No final da última semana, as entidades comerciais, Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Sergipe (FCDL), formalizaram um pedido à Prefeitura de Aracaju e ao Governo do Estado para a suspensão do ponto facultativo, endossando a importância da data para incentivar as vendas.

Por Tirzah Braga