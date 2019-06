PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA INFORMA QUE REALIZARÁ O RÉVEILLON EM ARACAJU

O prefeito Edvaldo Nogueira retomou, na noite desta segunda-feira, 17, a tradicional live com os internautas. Após retorno das férias, o gestor municipal voltou a interagir com os seus seguidores, pelo Facebook e Instagram, para responder questionamentos e debater sobre temas relevantes a respeito da cidade, como tem feito, a cada 15 dias, desde o ano passado. Ao iniciar o bate-papo, ele comemorou o ato de renovação e ampliação do convênio com o Ipesaúde que beneficiará mais de 13 mil servidores da administração direta e indireta da Prefeitura.

“Vocês nem imaginam a saudade que eu estava de conversar com vocês. Precisamente, um mês após a nossa última live, estamos de volta e em um dia muito importante, já que, hoje pela manhã, nesta mesma sala, assinamos uma lei fundamental, que estabelece a possibilidade de convênio com o Ipesaúde para que os servidores da Prefeitura tenham direito ao plano. Tenho a felicidade de ter sido o prefeito que, em 2010, celebrou pela primeira vez o convênio, e agora, tenho a felicidade de, não só renová-lo, como também ampliá-lo”, destacou Edvaldo.

O gestor também aproveitou a oportunidade para agradecer ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, “pela aliança em benefício do servidor municipal”. “Essa parceria garantirá aos 10 mil servidores que já tinham o plano de saúde permanecerem com os mesmos critérios estabelecidos para os servidores do Estado, e permite, ainda, a ampliação, alcançando, caso queiram, servidores da administração indireta, cargos em comissão e seus familiares. É um avanço muito grande em relação ao que a gente já tinha. Estamos dando uma segurança maior aos servidores”, salientou o gestor.

Ainda sobre tema, ao responder ao internauta Diego Melo, Edvaldo afirmou que os profissionais contratados através de Processo Seletivo Simplificado (PSS) também terão direito a aderir ao plano de saúde. “Os funcionários pelo PSS terão os mesmos direitos dos cargos comissionados, ou seja, terão direito de conveniar. Ainda que não tivesse, eu já estava pensando numa maneira de garantir a eles também. Resposta mais que positiva a todos vocês que fazem parte do quadro de pessoal da Prefeitura, através de PSS”, garantiu.

Ponto facultativo

Durante o diálogo com os internautas, o prefeito confirmou ainda que não haverá ponto facultativo na próxima sexta-feira, 21, em virtude do feriado religioso de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira, 20. “Acho fundamental que a gente não conceda ponto facultativo nesta sexta porque seria muito ruim para o comércio local, uma vez que teríamos cinco dias com o centro comercial, praticamente, sem funcionar. Com isso, vamos garantir que a cidade funcione, normalmente, na sexta-feira, permitindo, inclusive, o aquecimento da economia. Então teremos o feriado na quinta-feira, voltamos às atividades normais na sexta e teremos outro feriado na segunda”, reiterou, respondendo à internauta Lulu Pascoal.

Réveillon confirmado

Outro assunto repercutido na #livecomEdvaldo foi sobre a realização do Réveillon 2020. Questionado pelo internauta William Raphael se a cidade terá a festa de passagem de ano, Edvaldo se antecipou e confirmou o evento. “Sim, Aracaju terá Réveillon e quero anunciar o mais rapidamente as atrações. Quero ver se no início do segundo semestre conseguimos divulgar para promover ainda mais a nossa festa e fazer um Réveillon maravilhoso. Mas já podem anotar na agenda: dia 31 de dezembro Aracaju terá Réveillon”, assegurou o prefeito.

Forró Caju

Edvaldo também aproveitou para reafirmar a edição 2019 do Forró Caju. “Anunciamos a programação na semana passada. A festa será menor, comparada a do ano passado, mas terá o dobro de artistas locais, serão 20 atrações, ao todo. Esse ano também tomei a preocupação de dividir o pagamento dos cachês de outra maneira. A Prefeitura se responsabiliza pelos artistas sergipanos, enquanto o Ministério do Turismo custeará os artistas nacionais. Então, podem ficar tranquilos que não haverá atrasos. Estou muito feliz e já convido a todos vocês para, juntos, fazermos uma grande festa. Serão quatro dias de festa, alegria, paz e de tradições mantidas”, enfatizou o prefeito, ao reforçar o convite com os internautas.

A #livecomEdvaldo ocorre sempre nas segundas-feiras, a cada 15 dias. O bate papo se inicia às 19h, através do Facebook e Instagram.

