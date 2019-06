ESTÃO ABERTAS AS INCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE CUMBE

A Prefeitura Municipal de Cumbe, nos termos do art. 37, inciso II da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, as Leis Municipais nº 125/2001, nº 319/2017, e demais disposições concernentes à matéria, faz saber que será realizado Concurso Público para o preenchimento de cargos vagos do quadro da Prefeitura Municipal de Cumbe, que será regido pelas disposições deste Edital, tendo como entidade responsável a empresa PLANEJAR Consultoria e Planejamento Ltda EPP, empresa especializada, regularmente contratada na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em estrita consonância com o disposto no ordenamento jurídico positivo, e será acompanhado e fiscalizado pela “CCP – Comissão do Concurso Público” especialmente designada para este fim, nos termos da Portaria Municipal nº. 48/2019, de 15 de Abril de 2019.

O Concurso Público irá contratar cerca de 34 profissionais de 18 áreas.

DAS INSCRIÇÕES

A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, no conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, das

quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

As inscrições começam hoje, 18 de junho, e segue até às 23h59 do dia 19 de julho de 2019.

Taxa de Inscrição:

Cargos de Nível Superior – R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS);

Cargos de Nível Médio / Técnico – R$ 80,00 (OITENTA REAIS);

Cargos de Nível Fundamental / Elementar – R$ 60,00 (SESSENTA REAIS);

O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital só poderá ser investido no cargo se atendidas as exigências do item 2.

Para maiores informações, CLIQUE AQUI.

Para se inscrever, CLIQUE AQUI.