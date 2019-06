Famosas celebram recorde de Marta pela Seleção Brasileira. Fernanda Lima, Flávia Alessandra, Ana Furtado e mais celebram gol da jogadora, que acaba de se tornar a maior artilheira em Copas do Mundo

“RECORDE! Com o gol feito no jogo contra a Itália, Marta quebrou mais um recorde e se tornou a maior artilheira em Copa do Mundo, com 17 gols, superando o jogador alemão Miroslav Klose que até este ano detinha o título. Na partida anterior, diante da Austrália, a craque havia igualado a marca do alemão. #girlpower #joguecomoumamulher #joquecomoamarta #dalheselecaofemininadefutebol”

ANA FURTADO