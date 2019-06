Frota reserva do transporte intermunicipal será disponibilizada a partir de quaarta, 19

Feriado de Corpus Christi e São João deve aumentar o número de passageiros que viajam para o interior do estado

Por conta de dois feriados, de Corpus Christi na quinta-feira, 20, e as festividades que celebram São João, 24, para suprir a demanda de passageiros que durante esse período se deslocam em maior número para as cidades do interior, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), via Diretoria de Transportes (Ditransp), disponibilizará toda a frota reserva do transporte intermunicipal a partir de amanhã, dia 19.

“Todas as operadoras da rede primária (Aracaju/74 municípios) e secundária (cidades polos/municípios vizinhos) disponibilizarão seus veículos extras a partir das 14h da quarta-feira (19), até a manhã da segunda-feira (24). Durante os próximos seis dias, a frota que atualmente dispõe de 660 veículos, terá 700 à disposição dos usuários do transporte”, revela o diretor estadual de transportes da Sedurbs, Everton Menezes.

As medidas adotadas têm como objetivo facilitar o deslocamento dos passageiros, segundo o diretor. “Por se tratar de um grande feriado de festividades intensas no interior do estado, o número de usuários que se deslocam para os municípios do Território da Grande Aracaju, bem como para as cidades: Estância, Itabaiana, Lagarto, Cristinápolis, Capela, aumentam consideravelmente. Dessa forma, compete ao Executivo Estadual proporcionar comodidade e segurança aos sergipanos que aproveitarão os próximos dias de folga para curtir os festejos e visitar familiares, amigos ou até mesmo que viajam em busca de descanso”, explica.

Aos passageiros que não quiserem enfrentar filas, os bilhetes de viagem já podem ser adquiridos antecipadamente nos terminais rodoviários Luiz Garcia (Rodoviária Velha) e José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), principais pontos de partida dos veículos com destino ao interior sergipano.

