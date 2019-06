O GÁS E A ENERGIA FIZERAM SERGIPE A MENINA DOS OLHOS DO MUNDO, DIZ DEPUTADO

18/06/19 - 16:24:47

Na Tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) destacou as potencialidades e viabilidades econômicas que contribuirão para o desenvolvimento do estado de Sergipe nos próximos anos. Dentre elas, o parlamentar pontuou a descoberta feita pela Petrobras e ExxonMobil de novos campos em águas profundas com a capacidade de produção de petróleo e gás.

“Já temos energia eólica e elétrica, etanol, hidroelétrica e reforçamos o nosso potencial de produção de gás e petróleo em águas profundas. O gás e a energia fizeram de Sergipe a menina dos olhos para o mundo para o desenvolvimento. A Petrobras anunciou que, só na reserva dela, deve ter algo em torno de 15 milhões de m³/dia, além das reservas das outras áreas que serão exploradas e que poderão duplicar esse valor”, comemorou o líder da bancada governista na Alese.

Zezinho Sobral explicou que, com esses potenciais, as possibilidades para Sergipe atrair empresas consumidoras de energia são imensas. “Esse assunto foi muito debatido quando estive nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa da Bahia, discutindo a continuidade da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) nos dois estados, os potenciais e o preço equivocado que a Petrobras pratica no gás, o que inviabilizou as duas áreas e a necessidade do Brasil, diante da balança comercial, de se reafirmar na produção de fertilizantes. Ouvi de diversas empresas internacionais, consultores e investidores do Pólo Petroquímico da Bahia e de outras regiões do Brasil, que Sergipe tem grande potencial e está no topo do cenário nacional”, ressaltou.

Na Tribuna, o deputado Zezinho Sobral relembrou que “Sergipe fará nos dias 4 e 5 de julho um grande seminário para discutir as potencialidades e os aproveitamentos. Será importante para nosso estado e estamos nos preparando para iniciar o planejamento estratégico, trazer desenvolvimento. Estamos todos unidos nesse intuito de realizar um bom aproveitamento de toda essa riqueza em Sergipe”.

O parlamentar ainda destacou a importância da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe (UTE), através das Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), localizadas no município de Barra dos Coqueiros, e que serão responsáveis por converter gás natural liquefeito em energia elétrica. “A Termoelétrica trará o gás para acessar o mercado brasileiro através da importação. Sergipe é o único do Brasil com esse potencial e se torna o grande produtor de energia, com a maior e melhor Termelétrica da América Latina. Energia é a fonte do desenvolvimento. Vivemos momentos de notícias alvissareiras para Sergipe”, salientou.

Zezinho Sobral também citou o projeto de construção do Parque de Energia Solar no município de Canindé de São Francisco. Será o segundo maior parque de produção de energia fotovoltaica do mundo. O primeiro é o Tengger Desert Solar Park, na China. O Parque é uma iniciativa do consórcio Energias do São Francisco (Enesf). “Esse consórcio é formado por investidores que confiam no potencial energético de Sergipe. Trata-se de um projeto de energia solar, com 1.200 megawatts de capacidade instalada, com investimento estimado em R$ 5 bi. A expectativa é iniciar as operações em tempo hábil, gerando emprego e renda na região”, apontou.

Fonte e foto assessoria