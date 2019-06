Governo e órgãos arrecadam quase meio milhão para os fundos da criança

Na manhã desta segunda-feira (17), a vice-governadora Eliane Aquino recebeu o delegado da Receita Federal Marlton Caldas, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC/SE), Vanderson Mélo, e o superintendente da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho (SEIT), João Andrade, para uma reunião de avaliação sobre os resultados da Campanha Destinar, que trabalhou a destinação de parte dos recursos do Imposto de Renda 2019 devidos à Receita Federal para os fundos municipais e estadual e da criança e do adolescente.

Ao todo, foram arrecadados R$ 481.266,49, o que significa um aumento de 66,75% em relação ao ano anterior.

Para a vice-governadora Eliane Aquino, não só os números, mas também a parceria com vários órgãos na Campanha Destinar são motivos de comemoração. “Quando as pessoas se unem em prol de um objetivo e trabalham com seriedade para o alcance dele, este é o resultado. Quero agradecer muitíssimo aos órgãos parceiros nessa empreitada. O Governo de Sergipe, a Receita Federa/SE, o CRC/SE, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, os Ministérios Públicos de Sergipe e Federal, o Tribunal Regional do Trabalho, de Contas, de Justiça, e as prefeituras estão de parabéns por conseguirmos essa soma que será de grande valia para as entidades que cuidam das nossas crianças e adolescentes. Estamos muito animados para dar prosseguimento, ainda neste ano, nos trabalhos para a destinação do Imposto de Renda da modalidade pessoa jurídica”, celebra.

Com os recursos garantidos para os fundos, o próximo passo é a celebração de um edital onde as entidades interessadas nos recursos serão avaliadas e ao final do processo será realizada a destinação dos valores.

Tendo a destinação de parte do imposto devido à Receita Federal pelas empresas como novo horizonte, o superintendente da SEIT explica como as pessoas jurídicas podem aderir à Campanha Destinar. “As pessoas jurídicas, principalmente aquelas que trabalham com lucro real, normalmente são empresas de médio e grande porte e podem destinar até 6% do valor devido. É importante ressaltar que esta soma não será um valor a mais a ser pago, ele já seria direcionado de toda forma à Receita Federal, a destinação apenas ressignifica onde esses 6% serão alocados. Através de um ajuste no momento de recolhimento do imposto, a destinação pode acontecer e isto vai alavancar, com toda certeza, o volume de recursos destinados para os fundos”.

