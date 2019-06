João Daniel apela à presidência que paute projetos que defendem o meio ambiente

18/06/19 - 12:44:43

Durante sessão especial realizada nesta terça-feira, dia 18, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no último dia 5, o deputado federal João Daniel (PT/SE) destacou sua preocupação com a política ambiental do governo Jair Bolsonaro e os retrocessos também nesta área. O parlamentar apelou à Presidência da Câmara para que coloque em votação projetos que tratam sobre a defesa do meio ambiente, a exemplo da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PNARA). João Daniel foi um dos deputados proponentes da sessão especial, juntamente com os colegas Erika Kokay, Nilto Tatto, Vicentinho, Rejane Dias e Rosana Vale.

O deputado ressaltou a importância da sessão para debater esse tema, justamente na atual conjuntura política que vive o Brasil, marcado, nesse atual momento, por alguns retrocessos na pauta ambiental. “Como é que um país que era referência nos acordos internacionais, que vinha avançado nos debates internacionais, nos fóruns, se recusa e não aceita receber a Conferência do Clima, que seria uma oportunidade para termos estudiosos e gente de todo planeta aqui em nosso país”, indagou, ao lembrar também das sanções impostas pelo governo Bolsonaro a servidores do Instituto Chico Mendes, um dos mais importantes órgãos ambientais, por esses estarem fazendo um trabalho correto e ainda querer que as fiscalizações sejam avisadas com antecedência.

Por Edjane Oliveira

Foto assessoria