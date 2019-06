João Eloy lamenta morte do policial federal aposentado Nelson Nascimento

18/06/19 - 17:00:53

Profissional desenvolveu projetos fundamentais na área de tecnologia e modernização de serviços das polícias sergipanas

O secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, lamenta profundamente a morte do policial federal aposentado Nelson José do Nascimento, que estava internado no Hospital Primavera em Aracaju.

Nelson teve passagem importante na Secretaria da Segurança Pública no início de 2007 até o ano de 2009, na gestão do então secretário Kércio Pinto, e desenvolveu projetos fundamentais na área de tecnologia e modernização de serviços das polícias sergipanas.

Nelson Nascimento, mesmo depois que deixou de assumir sua função no âmbito da SSP, continuava a contribuir com a consolidação de unidades especializadas importantes para o combate ao crime organizado, como a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope). Nelson também participou do projeto para a construção, ainda em 2008, do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Além disso, contribuiu no início dos anos 2000 com investigações de grande repercussão no estado de Sergipe, a exemplo da morte do deputado estadual Joaldo Barbosa.

As instituições de Segurança Púbica do estado agradecem a contribuição que este servidor da Polícia Federal prestou para Sergipe, com um legado consolidado na área de tecnologia da informação, sempre pautado no conhecimento técnico, ética e seriedade com a administração pública e os serviços prestados para a população. Ele também foi diretor da Guarda Municipal de Lagarto entre os anos de 2013 a 2015.

O corpo de Nelson encontra-se no Velatório da OSAF, na Rua Itaporanga, em Aracaju. O sepultamento será as 14h no Cemitério São Benedito, (Vizinho ao Cemitério Santa Isabel). Nelson deixa, esposa, irmãos, filhos e netos.

Fonte SSP