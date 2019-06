Pimentel busca conhecer plano que está sendo elaborado pelo Governo do Estado

18/06/19 - 09:58:38

O deputado estadual Luciano Pimentel reuniu-se nesta segunda-feira, 17, com a engenheira ambiental e consultora em Meio Ambiente do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), Thassia Santana, e a bióloga e técnica da Ambientec Consultoria, Luciana Gomes. Durante o encontro, o parlamentar foi apresentado ao Plano de Gerenciamento Costeiro do Estado, que está em elaboração e deverá ser apreciado pela Assembleia Legislativa.

“É através do gerenciamento costeiro que será feita a regularização dos usos e atividades no litoral, um aspecto fundamental para alinhar o respeito às leis ambientais ao desenvolvimento de Sergipe. A partir desse diagnóstico da região litorânea e do zoneamento econômico-ecológico, poderemos fazer um juízo de valor acerca do é, efetivamente, área de preservação e regulamentada para construção”, destaca Luciano Pimentel.

De acordo com o deputado, essa definição de áreas pode conduzir uma resolução para casos como o da Praia da Caueira, em Itaporanga D’ Ajuda, além de contribuir para expansão do turismo no Estado.

“Hoje os moradores da Caueira precisam lidar com uma mudança de entendimento sobre a área de proteção ambiental. Com o gerenciamento costeiro, essas zonas de ocupação serão estabelecida por Lei, evitando problemas futuros e favorecendo a percepção do potencial turístico do litoral sergipano”, pontua.

Fonte e foto assessoria