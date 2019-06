POLICIAIS CUMPREM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA CASA DE FLORDELIS

18/06/19 - 18:58:53

A delegada Bárbara Lomba, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), chegou por volta de 14h com uma equipe de agentes à casa da deputada federal e pastora evangélica Flordelis, em Pendotiba, para cumprir um mandado de busca e apreensão. Duas viaturas entraram na residência, mas os policiais não deram detalhes se há algum novo mandado de prisão a ser cumprido. O marido de Flordelis, o pastor Anderson do Carmo de Souza foi morto a tiros na madrugada de domingo.

Os policiais estão acompanhados do promotor Sérgio Luiz Lopes Pereira, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público. Ele deixou a sede da DHNSG um pouco antes da delegada carregando um envelope pardo com a palavra “sigiloso” e um número de processo. Ninguém informou detalhes do mandado.

O promotor disse apenas que o Gaeco entrou no caso a pedido de uma colega promotora de Niterói. Ele se reuniu com investigadores que apuram a morte do pastor evangélico Anderson do Carmo de Souza por quase três horas.

Policiais da DHNSG já sabem que Lucas dos Santos, de 18 anos, um dos filhos adotados por Flordelis e pelo pastor, foi um dos executores do assassinato. E que um dos mandantes do crime foi Flávio Rodrigues de Souza, de 38 anos, filho biológico de Flordelis. Ambos foram presos na segunda-feira. Flávio de Souza tinha um mandado de prisão pendente por violência doméstica e foi preso durante o sepultamento do corpo de Anderson no cemitério Memorial de Nictheroy, no bairro Laranjal, em São Gonçalo. Já Lucas foi preso no momento em que prestava depoimento na DHNSG. Contra ele, havia um mandado de apreensão por tráfico de drogas quando ele ainda era menor de idade.

O motivo do crime seria uma traição de Anderson, que estaria mantendo uma relação amorosa extraconjugal. Ao prestar depoimento, Lucas se contradisse e teria decidido confessar o crime e acusar Flávio de ser um dos mandantes depois que policiais mostraram imagens de câmeras de segurança em que ele aparece na cena do crime. Transtornado, Lucas incriminou Flávio e contou detalhes que estão auxiliando a polícia na investigação do crime. Ao menos sete dos 30 tiros disparados contra pastor atingiram região pélvica.

– As imagens são ótimas – comentou a delegada Barbara Lomba, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo na segunda-feira.

Flávio Rodrigues de Souza passou mal na manhã desta terça-feira, após sofrer um aumento da pressão arterial. Uma ambulância foi chamada. Foi o segundo atendimento de Flávio, que também se sentiu mal na madrugada.

Imagem do laudo de balística do corpo do pastor Anderson do Carmo Foto: Reprodução

Flordelis põe a mão sobre o caixão durante o sepultamento, em São Gonçalo: durante a cerimônia, a deputada voltou a afirmar que Anderson foi morto em uma tentativa de assalto, hipótese praticamente descartada pela polícia Foto: Fabiano Rocha / Agência O GLOBO

Casal tinha saído para jantar

O casal saiu na noite de domingo para jantar em um restaurante na praia de São Francisco, na Zona Sul de Niterói. Em seu relato a policiais militares, Flordelis disse que na altura do McDonald’s, ainda no bairro de São Francisco, percebeu que o casal estava sendo seguido por homens em duas motocicletas.

EXTRA- Gustavo Goulart