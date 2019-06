SAÚDE ALERTA SOBRE O CONSUMO DE COMIDAS TÍPICAS DOS FESTEJOS JUNINOS

18/06/19 - 16:48:15

Uma das principais atrações dos festejos juninos são as comidas típicas. A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), alerta sobre os cuidados com o valor calórico dos pratos típicos, já que a maioria tem como principais ingredientes o milho, o açúcar, o leite e o coco.

“O ideal, para evitar cair nas tentações, é fazer um lanche saudável antes de sair de casa, assim, a pessoa evita querer provar de tudo e exagerar na dose. A pessoa também pode escolher aquele alimento típico que tenha muita vontade de comer. O milho, além de nutritivo é energético e rico em fibras e carboidratos”, explicou a técnica de alimentação e nutrição da Área de Promoção e Ações Intersetoriais da SMS, Vanessa Barreto.

Segundo a nutricionista, a moderação é o caminho mais seguro quando se trata de comidas típicas, principalmente para aqueles que têm algum problema de saúde como colesterol e glicemia altos. “Os alimentos juninos são muito calóricos. Cuidado especial para os diabéticos e hipertensos porque a maioria dos alimentos que compõem as preparações dos pratos juninos tem açúcar. Substituir o leite integral pelo desnatado é uma boa pedida, o açúcar pode ser substituído por adoçantes, além de utilizar o leite de coco”, esclareceu.

Outro cuidado que deve ser adotado nesse período junino é sobre os aspectos de higiene, conservação e qualidade dos alimentos. “A preparação requer muito cuidado, principalmente com alimentos industrializados, que devem estar dentro do prazo de validade. Os pratos típicos devem ser preparados no dia da festa já que contêm coco e pode correr o risco de estragar, além de causar infecções intestinais”, disse.