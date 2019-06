Seduc finaliza ciclo de seminários sobre o Currículo de Sergipe

18/06/19 - 07:24:57

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por intermédio do Departamento de Educação (DED), realiza nesta segunda-feira, 17, o último seminário regional sobre a Base Nacional Comum Curricular – Educação Infantil e Ensino Fundamental e sua readequação aos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) das unidades de ensino circunscritas às Diretorias Regionais de Educação 4 e 5. A formação acontece no auditório da DRE 4, em Japaratuba, com a participação de gestores escolares e técnicos das duas DREs.

Com o tema “Readequação dos PPPs à luz do Currículo de Sergipe”, as atividades acontecem em dois momentos: análise dos PPPs apresentados pelos diretores e a inserção dos pontos focais que constarão na BNCC – Educação Infantil e Ensino Fundamental até 2020.

De acordo com a palestrante do seminário e técnica do DED, professora Flora Michelle Teixeira, após o alinhamento das diretrizes, o professor poderá elaborar seu plano de aula baseado nos PPPs. “Nesse sentido, a gente elaborou um material específico para que os diretores estejam instrumentalizados e aptos a fazer essa socialização e a gente redefinir o PPP nesses moldes”, destaca.

Dando suporte à ação, a professora Graziela Evangelista Gomes, técnica do Serviço de Ensino Fundamental da Seduc (SEF/Seduc), conta que o seminário é de extrema importância para fortalecer o diálogo com gestores. “E o SFE está aqui justamente para trazer esse apoio à professora Flora, esclarecendo dúvidas e trazendo mais informações sobre essa temática”, completa.

Regionais

Coordenadora pedagógica da DRE 4, a professora Nara Barreto disse que o seminário é um passo importante para o Currículo de Sergipe. “A rede passa por uma mudança muito grande e a gente tem uma preocupação ainda maior com o pedagógico. Então, ter esse espaço para discutir currículo e a consequente readequação dos PPPs das escolas é de suma importância porque vai dar um norte para as atividades de cada unidade de ensino”, enfatiza.

A diretora do Colégio Estadual Dr. Alcebides Pereira, professora Jeiza Souza Ferraz, afirma que o PPP é a base da escola, e o alinhamento dessas diretrizes tem mudanças significativas na rotina escolar. “Estamos em constantes mudanças e a BNCC vem para nos auxiliar nesse sentido. Esse seminário é muito importante para termos um norte de como vamos direcionar os princípios e as diretrizes do novo currículo”, pontua.

Professora Nadja Lima, coordenadora pedagógica da DRE 5, conta que o seminário “auxilia o planejamento das escolas. É através dos PPPs que serão definidas as metas, as ações e as intervenções que a escola pretende realizar para atingir os objetivos e melhorar os índices da educação”, finaliza.