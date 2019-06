Shoppings de Aracaju funcionam em horário especial dias 20, 23 e 24

Em virtude das comemorações de Corpus Christi e de São João, os shoppings Jardins e RioMar irão funcionar em horário diferenciado nos dias 20, 23 e 24 de junho. Na próxima quinta-feira (20), as praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer abrirão das 12h às 22h. Demais lojas estarão fechadas. Na sexta-feira (21) e no sábado (22), os shoppings funcionarão normalmente, com grandes lojas abrindo das 9h às 22h e demais lojas, das 10h às 22h.

No domingo (23), véspera de São João, os shoppings também irão alterar o funcionamento. No Jardins, as praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer funcionarão das 11h às 20h; demais lojas, das 14h às 20h. Já no RioMar, as praças de alimentação e lazer irão abrir das 12h às 20h; as demais lojas funcionarão das 14h às 20h.

Na segunda-feira (24), dia de São João, as praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer abrirão das 12h às 22h. Demais lojas estarão fechadas.

Shopping Jardins

No feriado de Corpus Christi, quinta-feira (20), as atrações ‘ExpoÁsia Brasil’ e ‘Copinha Jardins’, instaladas na Praça de Eventos 1, e o ‘Arraiá do Chico Bento’, na Praça de Eventos 2, funcionarão das 13h às 21h. O hipermercado e o cinema obedecerão à programação das redes GBarbosa e Cinemark, respectivamente.

No domingo (23), as atrações ‘ExpoÁsia Brasil’ e ‘Copinha Jardins’, instaladas na Praça de Eventos 1, e o ‘Arraiá do Chico Bento’, na Praça de Eventos 2, funcionarão das 13h às 20h. O hipermercado e o cinema obedecerão à programação das redes GBarbosa e Cinemark, respectivamente.

No dia de São João, segunda-feira (24), as atrações ‘ExpoÁsia Brasil’ e ‘Copinha Jardins’, instaladas na Praça de Eventos 1, e o ‘Arraiá do Chico Bento’, na Praça de Eventos 2, funcionarão das 13h às 21h. O cinema obedecerá à programação da rede Cinemark e o hipermercado GBarbosa estará fechado.

RioMar Aracaju

No feriado de Corpus Christi, o horário de funcionamento das atrações promovidas pelo RioMar Aracaju, também será alterado. Na quinta-feira (20), o parque ‘Selva Mágica’, instalado na Praça de Eventos Rio, e o Parque da Mônica ‘Super Força HQ’, instalado na Praça de Eventos Mar, irão funcionar das 12h às 22h. No Rancho de São João, o funcionamento será das 17h às 22h, com a final do concurso Arrasta Pé de Quadrilhas Juninas, exposição artesanal e Feira Gastronômica. O Cinemark abrirá a bilheteria às 11h30 e terá a primeira sessão às 12h. Os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero, abrirão às 12h e encerrarão o funcionamento de acordo com os horários estabelecidos pelas respectivas redes. O hipermercado GBarbosa, também irá funcionar de acordo com o horário estabelecido pela rede.

No domingo (23), véspera de São João, todas as operações de lazer e entretenimento irão funcionar das 12h às 20h. o Cinemark e o hipermercado GBarbosa abrirão de acordo com os horários estabelecidos pelas respectivas redes.

Já feriado em homenagem a São João (24), as atrações ‘Selva Mágica’, localizada na Praça de Eventos Rio, e o Parque da Mônica ‘Super Força HQ’, instalado na Praça de Eventos Mar, irão funcionar das 12h às 22h. O hipermercado GBarbosa estará fechado. Já o Cinemark irá abrir a bilheteria às 11h30 e terá a primeira sessão às 12h. Os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero, abrirão às 12h e encerrarão o funcionamento de acordo com os horários estabelecidos pelas respectivas redes.

