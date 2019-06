SMTT apreende moto com 150 infrações mais de R$ 26 mil em multas; 55 por avançar sinal

18/06/19 - 15:54:49

Durante uma fiscalização de rotina, na manhã dessa terça-feira (18), no bairro Coroa do Meio, agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju apreenderam uma motocicleta com mais de R$ 26 mil em multas. A moto foi levada para o pátio de veículos guinchados da SMTT.

Ao todo, o proprietário tem 120 infrações pendentes: 55 por avanço de sinal, 63 por ultrapassagem da velocidade máxima permitida e duas por transitar com o veículo em cima de calçada. O licenciamento também está atrasado há quatro anos. Para ter o veículo de volta, será necessário regularizar toda a situação, além do pagamento de taxa do guincho e das diárias do pátio.

“Chama a nossa atenção a quantia devida pelo proprietário, que já é superior ao valor de mercado da motocicleta. É raro encontrarmos um veículo com uma lista de infrações tão extensa”, ressaltou o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara.

Alcântara destacou, ainda, que a quantidade de infrações comprova o constante descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e que tamanha reincidência é um risco à própria vida do condutor e a de terceiros. “Percebemos que ele chegava a avançar o sinal vermelho com uma velocidade de 110km/hora. Esse tipo de infração é extremamente perigosa”, frisou.

Sobre as infrações

Avançar o sinal vermelho é considerada uma infração gravíssima com pagamento de multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O mesmo vale para o ato de transitar com veículo em cima de calçada.

Já a infração por excesso de velocidade é dividida em três categorias: média nos casos em que a ultrapassagem é de até 20% acima da velocidade permitida; grave quando a velocidade é de 20% a 50% acima da permitida; e gravíssima quando é 50% superior. As penalidades são, respectivamente: multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH; multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH; e multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

Foto SMTT