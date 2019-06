SMTT promove ações educativas com foco nos festejos juninos

18/06/19 - 07:32:32

O mês de junho é o mais aguardado por muitos aracajuanos e, na semana que antecede o Dia de São João, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju dá sequência a uma série de ações educativas com foco na prevenção de acidentes durante os festejos juninos. Nesta segunda-feira, 17, a atividade de conscientização aconteceu nas proximidades do Terminal de Integração do DIA. Os integrantes da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT conversaram com condutores e usuários do transporte público sobre boas práticas no trânsito em período de festa.

As ações fazem parte do empenho da SMTT para chamar a atenção dos cidadãos quanto ao perigo da mistura de bebida alcoólica e direção. A abordagem é feita de forma animada, contagiando todos com muito forró e alegria, contando, inclusive, com a participação do Grupo Cones de Teatro.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, destacou que as ações educativas neste mês foram pensadas de forma estratégica. “No São João, a tradição fica melhor quando preservamos vidas. E é essa mensagem que queremos levar às pessoas. Pode dançar, brincar e se divertir à vontade, mas, com responsabilidade”, afirmou.

Segundo o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, o objetivo é conscientizar a população às vésperas de uma das datas mais festivas do calendário da capital. “A nossa missão é alertar os condutores sobre direção segura, especialmente quanto ao perigo de dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas”, explicou.

Confira abaixo a programação de ações educativas nesta semana:

18/06 (terça-feira)

7h – Ação preventiva de São João

Local: cruzamento da avenida Beira Mar com Murilo Dantas (bairro Farolândia)

16h30 – Ação preventiva de São João

Local: cruzamento da avenida Beira Mar com Murilo Dantas (bairro Farolândia)

19/06 (quarta-feira)

9h – Ação preventiva de São João

Local: Mercados Centrais de Aracaju