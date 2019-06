TCE CAPACITA CORPO TÉCNICO EM FERRAMENTA QUE REÚNE DADOS FISCAIS E CONTÁBEIS

18/06/19 - 13:00:45

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) consiste num conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações exigidas pelo Fisco e pela Receita Federal do Brasil. Seu objetivo é disponibilizar esses dados em meio digital, dentro de um formato específico e padronizado, com agilidade e confiabilidade.

Para aprimorar os conhecimentos do corpo técnico na utilização da ferramenta, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) promoveu nestas quarta, e quinta-feira, dias 12 e 13, o curso Auditoria Eletrônica do Sistema Público de Escrituração Digital, ministrado pelo auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, João Medrado.

Com a capacitação, ofertada pela Escola de Contas (Ecojan), o Tribunal busca ainda otimizar o processo de coleta de dados, que são colhidos na execução de auditorias, possibilitando que eles sejam efetivamente transformados em informações e conhecimento, no bojo das instruções, viabilizando, assim, melhoria no resultado dos trabalhos entregues pelo Tribunal à sociedade, afirma o coordenador da Ecojan, Ismar Viana.

Especialista em auditoria eletrônica pela Universidade do Michigan, João Medrado salienta que o volume de dados aumentou consideravelmente com a substituição dos documentos em papel, e é necessária uma atualização constante dos servidores para uma boa mineração destes dados.

“No mundo das auditorias de contas e fiscal temos um novo contexto que é a chegada das informações digitais. Isso muda, nos faz buscar o desafio de desaprender velhas práticas para absorver as novas tecnologias. O conteúdo do curso inclui passar os fundamentos constitucionais dessa mudança e fazer com que essas informações sejam utilizadas pelo TCE, capacitando seus profissionais para transformar dados em provas de processos. Estes processos podem, então, ter mais chances de sucesso na fiscalização de desvios dos recursos das entidades públicas, que é a função constitucional dos Tribunais de Contas”, explicou.

Participante do curso, a analista de controle externo II, Cledina Texeira, enxergou a capacitação como uma oportunidade de agregar mais conhecimento à sua função. “É um curso muito válido para o Tribunal de Contas, já que, há mais ou menos três anos, nós viemos aprimorando essa área do banco de dados, do aperfeiçoamento do nosso sistema, através do Sagres. Acho algo muito positivo para os servidores, porque a tendência é utilizarmos essas auditorias, esses dados do sagres, nos processos e, para isso, precisamos estar atualizados na técnica da análise de dados”.

