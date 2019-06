Troca de endereço

18/06/19 - 08:48:22

Tem sido cada vez mais frequente a opção dos políticos pelas páginas policiais. Antes destacadas em letras garrafais nas páginas de política, muitas lideranças fizeram opção pelo crime e se viram forçados a migrar para outra editoria. De todos eles, o mais destacado é o ex-presidente Lula da Silva (PT) que, desde a condenação e prisão em 2018, virou contumaz frequentador das páginas de polícia. Em Sergipe, o preso petista fez escola. Do ano passado pra cá, já visitaram a cadeia os ex-prefeitos de Capela, Manuel Sukita (PTC), de Carira, João Bosco Machado e Diogo Machado (pai e filho), os prefeitos de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC) e o vereador de Socorro, Zé Ailton (PDT). Os ex-deputados estaduais Augusto Bezerra (PHS) e Paulinho da Varzinha (PSC) são os últimos a trocarem de página. Condenados a mais de 12 anos de prisão, ambos se viram forçados a mudarem de endereço em nossas folhas de notícia. São as voltas que o mundo dá!

Desempregados

A prefeita de São Francisco, Altair Santos Nascimento (PSB), e o vice Manoel Messias Nascimento Araújo (PDT) perderam os “empregos”. Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral cassou os mandatos de ambos, acusados de comparem votos. Os dois podem recorrer contra a cassação, mas terão que se afastar dos cargos tão logo seja publicada a decisão do TRE. Danôsse!

Explorando o sol

Canindé do São Francisco vai abrigar o segundo maior parque de produção de energia solar do mundo. Com um investimento total previsto entre R$ 4 e R$ 5 bilhões, o projeto estima a capacidade de geração de 1200 MW de energia. E quem festejou a boa notícia foi o governador Belivaldo Chagas (PSD). Segundo ele, este empreendimento terá um impacto enorme na geração de empregos e arrecadação de ICMS, proporcionando mais desenvolvimento para Sergipe. Maravilha!⠀

No estaleiro

E quem está hospitalizado é Luiz Augusto Ribeiro, conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe. Ele se submeteu, ontem, a uma cirurgia eletiva para a colocação de ponte de safena. A intervenção ocorreu no Hospital Albert Einstein (SP) e, segundo boletim médico, o paciente se recupera bem. Ainda não há previsão sobre quando o conselheiro retornará às atividades no TCE. Então, tá!

Vão às urnas

Os eleitores de Riachão do Dantas vão às urnas para eleger novos prefeito e vice. Marcada para o dia 1º de setembro, a eleição visa substituir Gerana Gomes Silva (PTdoB) e Luciano Goes (PSB), cassados pela Justiça Eleitoral sob a acusação de forjarem uma pesquisa durante a campanha de 2016. Além da cassação, Gerana e Luciano Goes estão inelegíveis pelos próximos seis anos. Crendeuspai!

Mais médicos

Os governadores nordestinos trabalham para completar os trâmites necessários visando tornar legal o Consórcio do Nordeste. Entre as iniciativas previstas está a reativação do Programa Mais Médicos com a contratação de profissionais cubanos, como aconteceu no governo da ex-presidente Dilma Roussef (PT). Não se sabe ainda quantos médicos serão necessários, mas Sergipe está entre os estados consorciados. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Cadê o reajuste?

E o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) voltou a cobrar do governo de Sergipe a recomposição salarial dos servidores. “Trata-se de um direito assegurado constitucionalmente”, discursa o parlamentar. Há cinco anos, os servidores não têm direito nem à recomposição, quanto mais ao reajuste salarial. Usando a crise econômica como argumento, o governador Belivaldo Chagas (PSD) faz ouvido de mercador aos apelos dos miseráveis. Enquanto isso, o funcionalismo público segue fazendo das tripas coração para sobreviver. Uma lástima!

Turismo afetado

E o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) voltou a criticar a administração do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Segundo o rapaz, A divulgação do Forró Caju faltando praticamente 10 dias para o evento “confirma que Aracaju vive uma gestão sem objetivos definidos, improvisada e com uma total falta de planejamento”. Vavazinho diz que a demora em divulgar a programação da festa causou um grande prejuízo ao setor turístico da capital. É, pode ser!

Metido a brabo

O prefeito de Canindé, Ednaldo da Farmácia (PP), deu uma de valente numa festa de aniversário. A vítima de dito cujo foi o radialista Tony Brito, que apanhou por ter considerado Ednaldo o pior prefeito daquele município. A avaliação negativa desagradou o gestor, que deu dois murros no comunicador, só não batendo mais graças a turma do deixa disso. Nas esquinas de Canindé, fala-se à boca miúda que se o “da Farmácia” resolver esmurrar todos os desafetos e credores da prefeitura vai esfolar as mãos. Misericórdia!

Livres para voar

Vinte e três pássaros silvestres ganharam a liberdade graças à intervenção da Polícia Militar. As aves estavam sendo comercializadas numa feira livre da periferia de Aracaju. A ação do Pelotão Ambiental da PM tem conseguido aprender passarinhos e outros animais silvestres tanto em Aracaju quanto no interior de Sergipe. Muito bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 17 de dezembro de 1911.

