TV Alese celebra 15 anos e proposta de expansão do sinal aberto

18/06/19 - 06:21:57

O papel da TV Legislativa foi tema de palestra

A política sempre ocupou grandes espaços na televisão brasileira, mas isso não significa que o público está sempre bem informado, pois cada veículo segue uma linha editorial. Nesse contexto, a TV Alese cumpre bem seu papel, com transmissões ao vivo e sem cortes das sessões legislativas. Gerenciada pela Assembleia Legislativa de Sergipe, a TV Alese foi ao ar pela primeira vez em 22 de junho de 2004, completando 15 anos este mês. Para celebrar a data, através de uma propositura do deputado estadual Luciano Bispo (MDB), a jornalista Evelin Maciel, coordenadora da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, gerente do Comitê Gestor de TV Digital da Câmara dos Deputados e Vice-Presidente da Associação Brasileira de Rádios e TVs Legislativa, foi convidada à proferir palestra nesta segunda-feira, 17, no plenário da Alese, sobre ‘O papel da TV Legislativa na construção da cidadania’.

Após a exibição de um vídeo institucional com momentos marcantes destes 15 anos da TV Alese, a jornalista fez um relato sobre a origem da Rede Legislativa, a primeira rede de televisão a se formar no Brasil com o recurso digital da multiprogramação. “A Rede Legislativa representa um avanço no acesso à informação, à transparência, onde o Poder Legislativo produz uma comunicação própria, passando a ser protagonista na informação do conteúdo produzido nas Casas Legislativas”.

Na oportunidade, o deputado estadual Luciano Bispo (MDB) entregou um ofício à jornalista Evelin Maciel, para ser encaminhado ao presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM), declarando o interesse em firmar Acordo de Cooperação para a implantação da Rede Legislativa de Televisão e Rádio nas cidades de Itabaiana, Lagarto, Estância, Tobias Barreto, Nossa Senhora da Glória e Propriá. “Este é o pontapé inicial para a expansão do sinal aberto às cidades do interior sergipano, de grande valor para a democracia, por privilegiar a transparência dos debates parlamentares em canal aberto e acessível a todos os cidadãos”, justificou Bispo ao também parabenizar a TV Alese e todos que a fazem.

O diretor técnico e operacional da TV Alese, Benildon Santana, reforça que “o sinal aberto proporciona à população o acesso irrestrito a atuação dos parlamentares, levando a Casa do Povo à casa das famílias sergipanas”, ressaltando que “além do conteúdo legislativo, a TV Alese oferece em sua grade um telejornalismo dinâmico e atual, cultura, entretenimento, debates, documentários, história e uma vasta programação”. Há três anos, na gestão do atual presidente, o canal é aberto e gratuito pelo 48.2, estreitando a relação do parlamento com a sociedade e servindo como forte ferramenta de transparência na gestão pública.

DA TV ALESE